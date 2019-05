Väärtustades tervist: parasportlased ja missioonisõdurid jagasid õpilastega kogemusi 

„Meie rikkuseks on meie inimesed. Hoidma ja hoolima peame õppima maast madalast ennast ja kõiki enda ümber,“ selgitab Võnnu keskkooli direktor Valdek Rohtma ja lisab: „Saatus on vahel karm, kuid ühiselt mõistes, aidates ja toetades saame ühiskonnana hakkama rõõmsamalt ja elujaatavalt. Ka erinevused on rikkuseks!“