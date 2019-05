Rahva dilemma: kas vaba on kaabu või sõna? 

Kõik märgid viitavad, et ka seekordsed valimised kujunevad protestiks üürikest aega võimul olnud Keskerakonna, EKRE ja Isamaa valitsuse vastu. Juttudega süvariigist ja „emotsionaalselt ülesköetud naisest“ on EKRE igatahes teinud selleks kõik endast oleneva ning koalitsioonipartnerid Keskerakond ja Isamaa on seda tsirkust vaikides pealt vaadanud.

Riigikogu valimiste järgne aeg on Eesti poliitilise maastiku löönud kaheks, ühel pool on konservatiivne valitsuskoalitsioon ja teisel pool liberaalne opositsioon. Rahval on nüüd võimalus valida: kas vaba on kaabu või sõna?