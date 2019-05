Moodne folkmuusika – erinevate stiilide segunemine, aga algallika essents jääb alles 

Eesti viimaste aastate üks edukamaid bände Trad.Attack! on just hea näide n-ö moodsast folgist. Bändi liige Sandra Vabarna on Linnalehele paar aastat tagasi rääkinud, et kindlasti on ka noori, kes naudivad puhast pärimusmuusikat ehk selle teiste stiilidega mittesegamist.

„Ma arvan, et sellises võtmes, kuidas meie seda teeme, on see noortele ja ka tegelikult vanematele helikeeleliselt tuttavam ja sellega on lihtsam suhestuda. Ma arvan, et suurem võti on aga see, et meile endale väga meeldib seda teha ja just selliselt miksides, nagu me teeme. Ma arvan, et see on isegi suurem südametemurdja, kui nähakse, et me ise naudime seda,“ on ta öelnud.



Muusikaline vabadus