Nädalavahetusel on korraga pidu Pelgulinnas, Nõmmel, Kakumäel ja Rotermannis 

Pelgulinnas

Laupäeval ja pühapäeval toimuvad traditsioonilised Pelgulinna päevad. Pelgulinna seltsi korraldatav üritus algab laupäeval kell 12 rongkäiguga mööblimaja juurest koos Tallinna tuletõrjeühingu puhkpilliorkestriga. Kell 13 järgneb pidu Ristiku põhikooli õuel. Kell 13.30 näeb laval Desiree tantsutüdrukuid. Tuntumatest esinejatest astuvad kell 15.35 üles Inger, kell 17 Bourbon Sugar ja kell 19 lõpetab laupäevase peo Singer Vinger.

Pühapäeval kella 11–16 toimub avatud hoovide päev.



Rotermannis

Laupäeval kella 12–18 toimuvad Rotermanni kvartalis Tallinna Uue Linna päevad. Üritusel tutvustab Baasjaam virtuaalreaalsust, FACT Industries näitab 3D-printereid ja kobarkino esitleb ringkäigul võimsaimat kinoprojektorit. Muusikaprogrammi peaesinejad on Anna Kaneelina ning helilooja ja kitarrist Argo Vals, kes segab hüpnotiseerivaks etteasteks kokku kitarrimängu, efekti- ja trummimasinad.



Nõmmel

Pühapäeval kella 10–16 toimub Nõmme kogukonna pidu „Roheliste väravate tänav“. Ühenduse Loov Nõmme korraldatav üritus toimub Jannseni puiestiku raudtee-poolsel küljel ning avatud on hoovid J. V. Jannseni, Olevi, Hõimu, Põllu, Künni, Voolu, Raudtee, Ränduri, Saha ja Raudtee tänaval ning Olevi põigus. Näiteks J. V. Jannseni 9a kodukohvikus Viplala esineb kell 13 armastatud laulja Henry Laks.



Kakumäel

Kakumäe kogukonnaselts korraldab pühapäeval kella 12–20 Kakumäe kodukohvikute päeva. Sel päeval saavad kõik vähegi kokandust, küpsetamist või lihtsalt mõnusa melu nautimist hindavad kohalikud võimaluse näidata oma oskusi ja külalislahkust.



Ja veel

*Nõmmel toimuvad laupäeval ja pühapäeval ka Nõmme linnaosa kevadpäevad „Nõmme kevad“.

Laupäeval kell 11 algab Pääsküla rabatornis Liis Lemsalu trio kontsert ning Lootuse puiestee ja Kerese tänava nurgal asuvas pargis Paul Kerese tänava maleturniir. Kella 13–17 toimuvad Pääsküla kooli hoovis (Vikerkaare 10) perepäeva üritused. Kell 18 saab Vabaduse pargis (Tähe ja Nõmme-Kase nurgal) vaadata Toomas Hussari lavastatud komöödiat „Seenelkäik“.

Samuti avavad laupäeval kunstnikud oma koduhoovi ja stuudio. Huvilised saavad uudistama minna Kadri Kaerma koduaeda (Lootuse pst 36), Helina Tilga keraamikastuudiot (Sihi 37a) ning Nõmme klaasi- ja keraamikastuudiot (Võsu 5).

*Laupäeval toimub Löwenruh pargis (Mustamäe tee 59a) Kristiine kevadlaat ja Veneetsia karneval. Laat avatakse kell 10, karneval kell 13 pargi saarel.

*Laupäeval kell 14 on Väike-Õismäe tiigi ääres amfiteatris kavas kevadkontsert ja laat „Haabersti kevad“.