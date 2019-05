Tänavakunsti tuurid avavad linlaste jaoks juba tuttavad paigad 

Märtsikuisel tuuril käinud tunnistasid, et ringkäigul avanes nende jaoks juba tuttav paik, ja seda märkisid needki, kes on Tallinnast pärit. „Maalid ümbritsevad linnaku külastajaid alati ja visuaalne ilu on alati oma koha peal, kuid eriline oli just kuulda teoste sisu kohta. Nii palju kui on kuulajaid, on ka arvamusi ja lemmikuid – kunst on ju subjektiivne,“ ütles Tartu Pseudo Toursi eestvedaja Salme Kulmar. Tema sõnul tulid paljud tuuri järel tänavakunsti teemal mõtteid jagama ning uuriti ka sobivate seinapindade kohta, kuhu oleks võimalik maalida.

Menuka tuuri tuules algabki nüüd laupäeval kell 12 Telliskivi tänavalt Reval Café eest kahetunnine ingliskeelne retk, kus räägitakse sellest, kuidas seinamaalid Telliskivi loomelinnakusse tekkisid ja millest need jutustavad. Peatutakse teoste autoritel ning tehakse muuhulgas juttu grafiti ajaloost. Teekonda ilmestavad vanad fotod ajast, mil piirkonnas asus Balti Raudtee peatehas. 1. juunil kell 13 korraldatakse samas eestikeelne retk. Kuni 15-aastastele on see lastekaitsepäeva puhul tasuta.



Üks asi viib teiseni



Kas ekskursioone ette valmistades on korraldajad ka ise midagi sellist avastanud, mis on tekitanud neis vau-efekti? Kulmari sõnul ongi juba ringkäikude ettevalmistamine väga huvitav. „Ühe asja kohta uurimine viib tavaliselt nelja-viie muu teemani, ning lõpuks avastad, et pole pingsalt ekraani vaatamise tõttu mõnda aega silmi pilgutanud! Igal kunstnikul on oma teekond ning oma põhjused ja teemad, millele on looming rajatud, seega on avastamist erinevatel tasanditel tohutult. Viidatakse faktidele, nähtustele ja projektidele, mille kohta uurimine avab omakorda järgmise laeka...“ avas Kulmar giiditöö telgitaguseid.