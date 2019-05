800-aastane Tallinn valmistub vanalinna päevadeks 

Tuleva nädala neljapäeval kell 20 annab vanalinna päevadel Raekoja platsil kontserdi Ewert and The Two Dragons. Erki Pärnaku

30. maist 2. juunini on Tallinna vanalinn suur festivalilava, sest toimuvad linna juubeliaastale pühendatud 38. vanalinna päevad.