Tour of Estonia kulmineerub Tartus 

Reedel on kavas traditsiooniline Tallinna–Tartu GP (187 km), mille eeldatav finiš on kell 15.25 Turu tänaval. Velotuurile pannakse punkt laupäeval Tartu GP-ga (173 km). Võistluse start antakse kell 14.15 Aura keskuse juures ja eeldatav finiš on samas kell 18.10.

Laupäeval toimuvad Tartu kesklinnas Turu tänaval rattaralli lasteüritused. Pisematele rattasõpradele mõeldud Tillusõitude esimene start antakse kell 11 Turu tänava alguses. Distantsidest on võimalik valida 0,5- ja 1,1-kilomeetrise ringi vahel, mõlemad kulgevad mööda Turu tänavat. Kooliealistele mõeldud Miniralli kaks rada, mille pikkused on 5,2 ja 7,6 kilomeetrit, on Karlova ja Supilinna tänavatel. Ürituse ajaks suletakse autoliiklus. Maailma suurim lastele mõeldud rattaüritus on tasuta, kuid võistlustele tuleks registreeruda.