Pärnu Vapruse tegevjuht: varsti oleme meistriliigas tagasi 

Enne tänaõhtuseid mänge oli Kalev Pajula ja Taavi Midenbriti juhendatav Vaprus esiliiga tabelis 25 punktiga teine ja jäi liidrist, Tallinna JK Legionist kaheksa punktiga maha. 11 mängust on klubi saanud kaheksa võitu, ühe viigi ja kaks kaotust. Parim väravalööja on 13 väravat löönud Ronaldo Tiisma, Kristen Saartsi kontos on väravaid kuus.

Juhul kui Vaprus jääkski esiliigas teist kohta hoidma, pääseks ta meistriliiga üleminekumängudele. Liiga liidrid kohtuvad 2. juunil kell 19 Pärnu rannastaadioni harjutusväljakul. Ja mõistagi loodavad pärnakad teha ka tabeliliidril selja prügiseks.

„Läheme iga mängu võitma. Me oleme endale seadnud sihi, et kahe hooajaga soovime kindlasti Premium-liigas tagasi olla. Midagi hullu aga ei juhtu, kui me sel aastal sinna ei jõua. Meile on oluline, et mängijad areneksid ja treeningprotsess oleks professionaalne. Tahame esindusmeeskonna taset tõsta just mängijate arengu kaudu,“ räägib endine tippmängija, Pärnu Vapruse tegevjuht Karl Palatu.

Samas ei ole Pärnu Vaprusel kavas mängijaid tulevikus klubis jõuga hoida. Kui mängija areng on sealmaal, et tal on kasulik liikuda mõnda tugevamasse klubisse, siis Palatu sõnul Vaprus seda toetab. „Me üritame ikkagi oma mängijatele anda parimat,“ lisab ta.

Mullu, kui Vaprus mängis meistriliigas, külastas klubi kodumänge keskmiselt 260 pealtvaatajat. See oli vastavas pingereas kümne meeskonna hulgas kuues näit. Kuidas on esiliigasse langemine publikuhuvi mõjutanud?

Palatu sõnul ei ole klubi veel Pärnu rannastaadioni remondi tõttu peastaadionil mänginud ja see on kindlasti oma jälje jätnud. Juuni keskpaigaks peaks aga Vaprus jälle sellel Eesti ühel toredamal vutistaadionil mängima.

„Kindel mänge vaatamas käiv toetajaskond on meil säilinud ja loodame seda samm-sammult suurendada. Mõte on ju selles, et Pärnu inimene tuleks vaatama just Pärnu enda mängijaid. Meie võistkond on moodustatud täielikult pärnakatest, mujalt meil inimesi ei ole. Meie jaoks on see ülioluline ja ma arvan, et see on väärtus. Nii anname oma linna poistele võimaluse,“ toob Palatu välja selle, millega iga Eesti vutiklubi uhkustada ei saa.