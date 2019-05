Ibiza staar paneb Pärnu rannas peo püsti 

Tegemist on maailmatuntud muusikuga, kes esineb suurimate elektroonilise muusika festivalide pealavadel ning on tihe külaline Ibiza peomekas ja Las Vegase superklubides. Žanriliselt kuulub ta muusika meloodilise deep-house’i alla. 29-aastane artist sai tuntuks 2013. aastal hitiga „Come With Me“, mis muutus DJ-de seas kiirelt väga populaarseks. Nüüdseks on seda Spotifys kuulatud ligi 33 miljonit korda.