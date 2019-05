Joala imelised duetid võluvate naistega 

Siia on mahutatud 16 lugu, kõik eranditult kahasse lauldud tolle aja soositumate naissolistidega. Nende lauljannade populaarsus pole tegelikult praegugi hääbunud. Enamik lugudest on õige vanad, kaugetest seitsmekümnendatest, kuid üks aastast 1984 ja üks aastast 1990. Joala on naistega laulnud tegelikult veel rohkem duette, osa laule pole aga kahjuks enam säilinud.

Huvitav fakt: sellel plaadil domineerib endiselt bravuurikas Marju Kuut. Ühtekokku on tema kooslaulmisi Joalaga koguni viis. Sealhulgas „Ma tulen ka“ (Rein Rannap – Malle Talvet), kindlasti selle albumi tõeline hõrgutis, absoluutsesse tippu kuuluv.

Heidy Tamme ja Joala duette leiab plaadilt kolm. „Nii kaugel kõik“ (Arne Oit – Heldur Karmo) on neist vahest tuntuim ja ühtlasi parim.

Imeilus võimas romantiline pala on „See öö on armastuse aastapäev“ (Gerry Coffin, Michael Masser – Leelo Tungal), kaver, milles partnerina särab ja sädeleb Marju Länik.

Omamoodi lahe šnitt on, et albumi alustab ja lõpetab nimilugu „Ma joobun õnnest“. Tegemist on algselt Édith Piafi, Louis Guglielmi palaga. Esimene versioon on Joalal lauldud koos Marju Kuudiga aastal 1978, teist esitab ta Silvi Vraidiga aastal 1990.

Plaadi kõige kõmulisemaks palaks tuleb ilmselt pidada lugu „Ei või jaa“ (1972) Heidy Tammega, millele autor Gennadi Taniel pidi väidetavalt teistmoodi intro tegema, et „lugu üldse läbi läheks“...