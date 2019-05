Õnnetud õnnelikud kohtumised 

Enivei, mu sõbrants otsustas ühe põllumehega semmima hakata. Mulle sobib see suurepäraselt, kuna kodune juust ja koor on mulle alati mokka mööda olnud. Tegelikult tuleb alustada sellest, kuidas ta selle kutiga üldse kohtus. Kas talupojad üldse käivad näiteks Atlantises? Ja kuidas nad ära tunda? Kannavad nad sõnnikulehaseid kummikuid?

Sõbranna kohtus tüübiga väga maisel moel: kuti koer nimelt hammustas teda. Sõbrants oli oma sõpradega just kuskil jõe ääres telkimas. Äkki ilmus kohale imearmas šokolaadikarva kutsikas. Tibi oli oma naiivsuses kindel, et too on sõbralik, aga võta näpust! Sõna otseses mõttes muidugi – ta näpp pendeldas peagi pooleldi iseseisvalt. Koera omanik ei saanud aga mitte trahvi, vaid hoopis kuuma deidi. :)