Tartu ülikooli vilistlaspäeval esilinastub Theodor Lutsu filmi restaureeritud versioon 

Filmi restaureerimistöö kuraatori Jaak Lõhmuse sõnul on tegemist ühe huvitavama dokumentaalfilmiga, mis Eestis 1930. aastate alguses tehti. „Selle mõistmiseks tasub vaid vaadata Lutsu filmitud õhuvõtteid Tartust, mida võiks nüüdses keeles nimetada Eesti filmi esimesteks droonikaadriteks,“ kommenteeris ta. Lõhmus lisas, et loomulikult muudab filmi eriliseks see, mis väärtustab iga head dokumentaalfilmi – kinnipüütud aeg.