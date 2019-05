Mida teha muuseumiööl Pärnus? 

Tänavune muuseumiöö kannab pealkirja „Öös on mustreid“. Sel puhul kutsutakse muuseumikülastajaid tabama mustreid ümbritsevas elus – kultuuris, ühiskonnas, looduses – ning küsima, milliste mustrite osad me ise oleme. Milliseid mustreid märkame ja millistest vabaneda püüame? Miks me käitume mingites olukordades kindlal moel ehk millised on meie käitumismustrid, olgu siis indiviidi või grupina? Milliseid mustreid kasutatakse tööstuses ja masinates?



Pärnu muuseum (Aida 3)

Pärnu muuseumi näitusi läbib muuseumiööl tekstiili teema. Avatud on näitus „Valgus ja vari. Kaasaegne damastkangas“ ning Eesti Tekstiilikunstnike Liidu näitus „Kaadrid“. Fuajees ootab väljapanek „Olustvere olemised“. Töötubades räägitakse rahvarõivamustritest ja kootakse mustreid kassikangasse koos sõbraga.



Uue Kunsti muuseum (Esplanaadi 10)

Kella 23-ni on avatud kaks näitust: Eesti Tekstiilikunstnike Liidu aastanäitus „Reegel ja rituaal“ ning seitsmes rahvusvaheline taaskasutuse näitus „Anna uus elu – mina ja maailm“. Kell 19 ja 20 saab näha Mark Soosaare dokumentaalfilmi „Anu Raud – elumustrid“ (2002), milles hinnatud tekstiilikunstnik mõtiskleb elu ja surma üle.



Pärnu Giidide Ühing

Kell 21 algab Pärnu muuseumi juurest Aida 3 Pärnu Giidide Ühingu korraldatav jalutuskäik „Mustrid tänaval“. Kesklinna tänavatelt otsitakse möödunud aegade jälgi ja selgituse saavad nii mõnedki tänavakividesse jäädvustatud mustrid. Ringkäik kestab umbes tunni.



Vanalinna üheöömuuseum (Uus 10)

Vanalinna üheöömuuseumis Zigrimigriz on kella 19-st kõigil võimalik kangakunstnik Ene Riso juhendamisel kaasa lüüa kleidiriide disainimisel. Rätikud ja sallid on enim kasutusel olev mustritükike meie elus. Zigrimigrize kogus on neid sadu. Huvilised võivad ka endale valida meeneks kaasa uue mustrilaigu.