Lauluvõistlus või friikide karneval? 

Vähemalt vallutas kaabude ja Ott Tänaku asemel meedia mõneks hetkeks miski muu. Vähemalt oli teisipäeva õhtul sotsiaalmeedia täis Eurovisioni-teemalisi kommentaare. Tunti rõõmu, et rootsi poiss tegi Eesti eest oma ära.

Vaatajanumbridki kinnitavad, et tee mis tahad, Eurovisionit ikkagi vaadatakse. Kuigi algusaegade pigem soliidne ja akadeemiline lauluvõistlus on nüüdseks kujunenud ürituseks, mis meelitab kohale üksjagu karvaseid ja sulelisi. Ütleme nii, et EKRE valijad nad ilmselt ei ole.