Pärnu on sisuliselt suveks valmis, rand saab korda 15. maiks 

Millised suuremad muutused ootavad sel suvel ranna külastajaid? Linnavalitsuse meedianõunik Teet Roosaar vastab, et suurimaks muudatuseks on kindlasti eelmise aasta lõpus valminud muulitee, mis on pärnakate seas juba väga populaarseks muutunud, kuid mida turistid pole veel jõudnud avastada. Tänavu möödub muulide valmimisest 150 aastat ja 2019. aasta on Pärnus kuulutatud muulide aastaks. Legend pajatab, et noored armunud peavad üheskoos kõndima muuli lõppu ja oma armastust suudlusega kinnitama, et kindlustada igavene armastus. Linna meedianõunik lisab, et ranna külastajaid ootavad ka uue ilme saanud rannapingid.