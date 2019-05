Valge-toonekurg uuris Tartu linnaelu 

Igal kevadel lendab Eestisse pesitsema mitmesuguseid rändlinde. Kuid aasta-aastalt nende arvukus väheneb. Viimasel ajal kuuleme meediast, et selle põhjuseks on mürkkemikaalide kasutamine taimekaitses. Pole siis ime, et linnud otsivad pesitsuskohta linnas.