Rosalía ekskurss flamenkopopi maastikul 

Rosalía lööb eelkõige selgelt eristuva puhta, maheda, pehmema vokaaliga. Novembris ilmunud „El mal querer“ on ta teine stuudioalbum, esikplaat „Los angeles“ valmis aastal 2017. „El mal querer“ on teinud tubli tähelennu: platseerus Hispaania plaadiedetabelis ja USA latiinopopi albumite („Billboard“) edetabelis esikohale.

Plaadil puhuvad uued tuuled. Tegu on ühtaegu julgelt eksperimenteeriva, aga ka melodramaatilise kontseptalbumiga, mille teemaks on toksilised suhted. Plaadi loomiseks on Rosalía inspiratsiooni ammutanud 14. sajandist pärinevast Occitani romaanist „Flamenca“. Muusikaliselt kulgeb plaat balansseeritult flamenkopopi ja eksperimentaalpopi värvikal maastikul, kuid sellelt leiab alternatiivse R&B, art pop’i ja isegi folgi elemente.