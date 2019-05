Kaubanduses on suvetööd enam kui tuhandele noorele 

Näiteid ei tule kaugelt otsida. Stockmanni praegune finants- ja IT arenduse juht alustas 15 aastat tagasi samas poes klienditeenindajana. Circle K klienditeeninduse juht tuli 25 aastat tagasi tööle bensiinijaama. Suur osa kaupluste juhatajatest on alustanud müüja või kassapidajana ning seda vaid mõni aasta tagasi.

Mida noored kaubanduses teha saavad? Suvetöödena pakutakse eelkõige kaupade väljapanemist riiulitesse, klientide teenindamist ja laos töötamist (vastuvõtt, komplekteerimine jms). Väiksemates poodides ja tanklates saab teha väga erinevaid töid, sest väikeses kollektiivis on iga töötaja nagu ühemeheorkester. Alkoholi või tubakat müüvates kauplustes saavad kassas tööd vaid täisealised. Mujal oodatakse juba 15–16-aastaseid noori.

Kaubanduses töötamise plussideks on ka paindlik töökorraldus ja graafikud – lemmikfestivalile ei pea töö pärast minemata jätma, sest tööpäevad ei kesta üheksast viieni. Paljudele noortele meeldib teha paar korda nädalas pikki vahetusi ja saada siis mitu vaba päeva. Teine tahab töötada paar tundi ja hommikuti. Võimalikud on mitmesugused variandid.



Tööle ka sügisel