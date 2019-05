Käemärgid, perevägivald ja presidendi pusa 

Kõigepealt näitasid Mart ja Martin Helme ametisse astudes käemärki, mis poliitilises kontekstis on viimasel ajal hea tuju väljendamisest rohkem levinud paremäärmuslike gruppide hulgas. Need äratasid üksjagu negatiivset tähelepanu ka lääneriikides.

Seejärel raputas ühiskonda Eesti Ekspressi, Eesti Päevalehe ja Postimehe avaldatud uudis, et erinevate allikate andmetel oli ametisse astunud EKRE liikmest IT- ja väliskaubandusminister Marti Kuusik kasutanud oma endise abikaasa vastu vägivalda.

Ühiskondlik surve algas Kuusikule juba ametisse astumise ajal, kui sõnumiga „Sõna on vaba“ džemprit kandnud president Kersti Kaljulaid lahkus tema ametivande andmise hetkeks saalist. Piinlik, kohatu ja Eesti senises poliitikas pretsedenditu oli aga juhtum, kus peaminister Jüri Ratase, Mart ja Martin Helme juuresolekul võttis Kuusik kõne oma endisele abikaasale. Ametisse astumise hetkest kulus Kuusikul 29 tundi, et enda palvel tagasi astuda.

Üks on nüüdseks selge: EKRE retoorika pole ka valitsusse kuuluva erakonnana kuidagi muutunud. Pigem on vinti juurde keeratud. Tõsi, sama lugu on juhtunud nende kriitikutega, kelle silmis on ühest erakonnast ja mõnes mõttes ka nende valijaskonnast saanud tõeline kollide kompanii.