Eurovalimiste ajalugu: sotside suuredu, Tarandi triumf ja Toom vs. Savisaar 

Past lisas, et küllap oli ka neid, kes arvasid, et kui Savisaar ei taha Brüsselisse minna, siis ei tohi teda ka oma häälega kiusata. Sellele viitas suhtekorraldaja Ivo Rullgi, kes märkis, et Savisaar ütles iga intervjuu sissejuhatuseks ja lõpetuseks, et tema Euroopa Parlamenti tööle ei lähe. Rull arvas, et seetõttu seati paljuski kampaanias fookus just Toomile.