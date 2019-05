Pärnu lastefestival muudaks Rannapargi nime 

„Saime Pärnu linnapealt kena vastuse, et arusaadavalt ei ole erinevatel põhjustel linna oluliste maamärkide nime muutmine lihtne ega mõttekas. Samas tõi linnapea välja, et paljud nimetused hakkavad levima rahvasuus ning tänu sellele ei olegi tingimata vaja ametlikult koha nime muuta. Haarasime sellest mõttest kinni ning püüame seda kaunist pargiala veelgi rohkem tutvustada ja levitada Rõõmsate Laste rannapargi nime,“ ütles Raja.

Kõnealune Rannapargi osa asub Ammende villa taga, selle peasissepääs on Remmelga tänavalt. Alale pääseb ka mööda kergliiklusteed Kuursaali või muuli poolt. „See on avar, põlispuude, suurte murulappide, kergliiklusteede ja mitmesuguste mängimisvõimalustega ala, kus kogu perega igal aastaajal aega veeta. Rõõmsate Laste festivali ja linnavalitsuse poolt on sinna mitmel kevadel rajatud ka lillede ja tarbetaimedega päikesepeenar,“ kirjeldas parki Raja.