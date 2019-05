Artist, kellele jäi poistebänd kitsaks 

Tegev on ta aastast 2010, mil ta lõi kaasa Suurbritannias populaarses saatesarjas „The X Factor“. Sooloartistina ta seal küll põrus, kuid naases kohe areenile hiljem väga edukaks osutunud poistebändis One Direction. Ilmselt jäi talle aga seegi oma paljude ideede teostamiseks kitsaks ning aastal 2015 ta lahkus sealt.

Zayn sõlmis seejärel soololepingu plaadifirmaga RCA ja tema debüütsooloalbumit, 2016. aastal ilmunud „Mind of Mine’i“ saatis edu.

Eelmise aasta detsembris lasi praeguseks 26-aastane artist välja teise stuudioalbumi. Tegu on duubelplaadiga, millelt leiab koguni 27 lugu, muusikat peaaegu poolteise tunni jagu.