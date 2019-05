Tagasi Vargamäele 

Ja kui nende mees on välismaalane, olgu või vene keelt aktsendiga ja eesti keelt perfektselt rääkiv Lasnamäelt pärit hambaarst Mihhail, mitte Hollandist pärit Ahmed, ütlevad nad ikka, et leidku endale õige Eesti mees ja hakaku kohe lapsi tegema, sest maailmas on liiga vähe inimesi.

Mina arvan, et see on ime läbi mõne 22-aastase ära võlunud 35-aastaste meeste vandenõu. Nad teavad, et kui nad naist kohe abielluma ei hirmuta, siis 23-aastaselt kohtub too klubis Mihhailiga ja jätab nad maha.

Enivei, mu sõbrants on just kohtunud ühe sellise mehega, ja tema arvates on see jube seksikas. Hiljuti ilmus ta meie pühapäevasele veinipärastlõunale pruunide püsilokkidega.

„Mis juhtus?“ tundsin muret.

„Martin soovitas mul soengu ära muuta. Ilus ja traditsiooniline, kas pole?“

Millise traditsiooni? Neljakümnendate?

Samuti olevat Martin talle välja pakkunud ülikooli viimane aasta pooleli jätta, sest plaanib neile elu lambakasvatustalus. Ning Martini arvates on parim aeg lapsi saada siin ja praegu, sest naiste viljakus vähenevat pärast 23-aastaseks saamist drastiliselt. Samas imikute rinnaga toitmisele on ta kategooriliselt vastu – rikkuvat rinnad ära. Ja samuti meeldivat talle karvased jalad.

Tundub, et Martin vaatas „Tõe ja õiguse“ filmi, aga sai selle mõttest natuke teisiti aru kui enamik inimesi. Ootan juba, millal püsilokkidega sõbrants mind Vargamäele külla kutsub.