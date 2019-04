Tudengid hakkavad Emajõe kohal läbima takistusrada 

„Olete näinud telekast seda saadet, kus inimesed jooksevad ja põrkavad mööda libedaid hiiglaslikke palle ning üritavad seejärel takistusrada läbida? Enam ei pea vaatama, kuidas trullakad ameeriklased seda teevad, vaid nüüd on teil tudengitena võimalus näidata, kuidas asi tegelikult käima peaks! Püstitame Emajõele takistusraja, mida need, kel julgust jätkub, saavad ükshaaval läbida,“ lubavad laupäeval kell 12 algava ürituse, telesaatest „Rajalt maha“ inspireeritud „Wipe outi“ korraldajad.



Tudengipäevade meediajuht Liisa Johanna Lukk tõdeb, et Emajõe kohal oma jõu ja tasakaalu takistusrajal proovile panemise vastu tuntakse väga suurt huvi. Osavõtukohad said täis mõne minutiga. Tundub, et tudengeid ei häiri isegi see, et rajal libastujaid ootab külm jõevesi.