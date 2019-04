Supilinlased saavad oma laulu- ja tantsupeo 

Supilinna seltsi juhi Kristiina Praakli sõnul soovivad ürituse korraldajad ka linnaosa poolt panustada tänavusse laulupeo aastasse, kuid teisalt peaks just selline pidu eri sihtrühmi kõige paremini kõnetama. „Supilinn on kasvanud ja muutunud ning just selle laulu- ja tantsupeo kaudu on võimalik oma linnaosa elanikega tuttavaks saada või siis juba tuttavatega suhelda,“ ütles Praakli.