Pärnu linnaorkester lõpetab 25. hooaja 

„Kavas on romantismi absoluutsesse tippu kuuluvad teosed. Kõlavad Pjotr Tšaikovski sümfoonia nr 5 e-moll, op. 64 ja Antonín Dvořáki tšellokontsert, mis on üks kaunimaid teoseid tšellole. Noore ja andeka solisti Valle-Rasmus Rootsi hiljutisim saavutus on esimene preemia Balti keelpillimängijate konkursil detsembris Vilniuses. Ta mängib pillimeister Celeste Farotti 1904. aastal Milanos valmistatud rariteetsel tšellol, mille on tema kasutusse andnud Eesti Pillifond,“ tutvustas kontserti dirigent Alperten.