Õige mees armastab kõlakaid 

Sel nädalal julgesin talle vastata, et kõige suuremad kõlakate armastajad on hoopis mehed. Kui ta vastu ajas, et see on täielik väljamõeldis, küsisin, kas ta Kadri uue kuti veidrast minevikust on kuulnud. Nimelt tekib ta näole õnnis irve, põskedele ilmuvad lohud ja silmad löövad särama, kui kuskil keegi kedagi taga räägib. Just nagu elevil laps, kes jäätiseputkat märkab. Mida oligi tarvis tõestada.

Kats aga peab oma kutti pidevalt pidurdama.

„Ja see tüüp niidab iga jumala nädalavahetus aias kõigi naabrite ees alasti muru!“ lõpetab too värske kõlaka jagamist.

„Kallis, tal on siiski lühkarid jalas. Ja aiamaal kuskil Lääne-Eesti pärapõrgus, kus päevas kaks autot mööda sõidab,“ täpsustab sõbrants, tehes just kuuldu palju vähem huvitavaks.

„Ja ta kuulub mingisse sekti, kus ohverdatakse inimesi!“ lisab kutt.

„Kas sa pead silmas, et ta vanaema on Jehoova tunnistaja?“ täpsustab sõbrants.

Rääkige oma mehele, et teil on eriti mahlakas kõlakas, ja vaadake siis, kuidas ta terve õhtu ise palub, et seda jagaksite. Vaat see on ideaalne paarina koos ajaveetmine.