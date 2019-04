9 soovitust kevadiseks suurpuhastuseks 

1. Varu aega Ära planeeri kõiki töid ühele nädalavahetusele, veel vähem ühele päevale. Nagu nimetuski viitab, on suurpuhastus suur töö, milleks tuleb varuda aega, sest muidu ei ole tulemus ootuspärane, selg on haige ja tuju nullis. Seega koosta parem vajalikest tegevustest nimekiri ja jaota tööd kalendrisse vabadele päevadele.

2. Alusta akendest Esimesena pese ära aknad, sest need on pikalt mustust kogunud. Akende pesemiseks vali tuulevaikne päev, pigem sombune kui päikeseline, sest tuulise ilmaga kuivavad aknad liiga kiiresti ja klaas jääb triibuliseks, päikeselise ilmaga on aga raske tulemust hinnata.

4. Pese tekstiilid

Pese või puhasta kodutekstiilid, mis on talve jooksul tolmu ja plekke kogunud. Alusta elutoa diivanist ja dekoratiivpatjadest. Kui katted on eemaldatavad, pese need pesumasinas. Pane katted tagasi märjalt, et vältida nende kokkutõmbumist. Nahkdiivani saad puhtaks niiske lapiga.