Milline jalgratast valida? Spetsialist annab nõu! 

Neile, kes ka linnas sõites soovivad käiku vastavat oludele vahetada, on pakkuda veidi kallimaid, kuni 600 eurot maksvaid jalgrattaid. Ükskõik millise linnaratta kasuks te ka ei otsusta, perega aja veetmiseks ja tööle-koju sõitmiseks sobivad need kindlasti.

Muide, kui on soovi, et jalgratas ka ise veidi hoogu annaks, võib otsustada elektrilise jalgratta kasuks.

Endale jalgratast valides on oluline teada, et need on mõeldud erineva pikkusega ratturitele. Kaup24 e-poes on iga jalgratta juures ära toodud, kui pikka kasvu inimese jaoks see sobib.